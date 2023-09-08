Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk öncülüğünde Kızılay Yahyalı Şubesi tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne 20'şer adet beşik ve çocuk bakım masası hibe edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Beşik ve çocuk bakım masalarının teslimini Kızılay yetkilileri ile yapan Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı’daki kurumlar arası birlik ve beraberlikten bahsederek, ilçenin şehirleşme yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Başkan Esat Öztürk; “Bugün hastanemizin Kadın Doğum bölümündeyiz. Kızılay Yahyalı Şubesi olarak bir güzelliğe imza atıyoruz. Avustralya’dan Müslüman Âlimler Derneği gönderilen yardımları ilçemizde dağıtıyoruz. 20’şer adet beşik ve çocuk bakım masasını da bugün hastanemize teslim ettik. İlçemiz ile gurur duyuyorum. İlçemizde kurumlar ahenkli çalışıyorlar. Bizde bunun bereketini yaşıyoruz. Ben Kızılay Yahyalı Şubesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Buradan biz güzelliğin daha müjdesini vereceğim. Önümüzdeki hafta hastanemizin yeni diyaliz bölümünün kurdelesini keseceğiz. Eski diyaliz bölümünden hastalarımızın mutlu olmadıklarını biliyorduk. Diyaliz bölümünün yenilenmiş hali çok güzel oldu. İlçemize hayırlı olsun. Yahyalı giderek şehirleşiyor, giderek güzelleşiyor. Yahyalı insanı en güzeline kayık diye düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fahri Alpay Onuk’ta konuşmasında; “ Kızılay Yahyalı Şubesine çok teşekkür ediyoruz. Hastanemizin bunlara ihtiyacı vardı. Hep iş birliği içinde çalışalım.” Diye konuştu.