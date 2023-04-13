6 Şubat tarihinde yaşanılan depremin ardından Yalova Belediyesi tarafından bölgeye yardımlar devam ediyor.

Yalova Belediyesi tarafından kardeş şehrimiz Hatay’ın Antakya ilçesine, içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu ‘Bereket Paketleri’nin ikinci tırı yola çıktı. İlk günden bugüne kadar deprem bölgesinde bulunan vatandaşların yanında olan Yalova Belediyesi, Ramazan ayı içerisinde bölgeye toplam 3 bin erzak kolisi yolladı.

Erzak kolilerinin yüklenmesi ve uğurlanması sırasında Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un yanı sıra; AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Milletvekili Adayı Ersoy Dede’de hazır bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Yalova Belediyesi olarak ilk günden bu yana desteğimiz devam ediyor. ‘Bereket Paketi’ adını verdiğimiz bin 500 erzak kolisini geçtiğimiz hafta içinde göndermiştik. Şimdi ise yine bin 500 adet erzak kolisini Antakya ilçesine gönderiyoruz. Ramazan ayı içerisinde bölgeye toplamda 3 bin erzak kolisi yolladık. Yalova Belediyesi olarak bölgeye desteğimiz devam edecek” dedi.