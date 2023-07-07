Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kamu, kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektörde yer alan işletmelere de eğitim veriyor.

Eğitimlerde ilk olarak Yalova Belediyesi İtfaiye Eğitim Personeli tarafından, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün çalışmaları ve yapılan müdahaleler hakkında bilgiler aktarılıyor. Soru cevap olarak devam eden eğitimlerin sonunda ise uygulamalı eğitime geçiliyor.

Eğitim alan katılımcılara KKT (kuru kimyevi tozlu tüp) kullanımı hakkında bilgiler verilirken yangın önleme, ilk müdahale, yangın çeşitleri ve çeşitlerine göre nasıl davranılması gerektiğine yönelik uygulamalı olarak anlatılıyor.