Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeller ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ alıyor.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nün temel ilk yardım eğitmenleri Dilek Gilik ve Cafer Ünlü tarafından verilen eğitimlerde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personellerine oluşabilecek bir kaza anında yapılacak olan müdahaleler uygulamalı olarak anlatılıyor.

Temel ilk yardım eğitimini iki grup halinde uygulamalı olarak eğitim alan personellere ardından yazılı sınav yapılacak. Yapılacak olan sınavın ardından başarılı olan personellere sertifika verilecek.