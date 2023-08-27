Yalova Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni’nde çocuklar, doyasıya eğlendi. Bu yılki şenlikte, 71 çocuk erkeliğe ilk adımı attı.

Yalova Kent Müzesi önünde 71 çocuk ile bir araya gelen Belediye Başkanı Tutuk, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından çocuklar, Yalova Belediyesi’ne ait üstü açık tur otobüsü ile şehir merkezinde yapılan konvoya katıldı. Otobüsün şoförlüğünü ise Başkan Tutuk yaptı. Çocuklar, mutluluklarını çevredeki insanlara el sallayarak gösterdiler.

Şehir turunun akabinde çocuklar, aileleri ile birlikte sünnet şöleninin yapılacağı, Yalova Belediyesi’nin bu yıl hizmete geçirdiği yeni kır düğün alanına getirildi. Çocuklar, kendileri için düzenlenen illüzyon gösterisi, jonglör gösterisi ve ateş şovunu gözlerini kırpmadan izledi.

Gösteri sonrası Başkan Tutuk, programa katılan Yalova AK Parti Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ile birlikte çocuklara sürpriz hediyeler verdi. Hediyeleri alan çocuklar başkan amcalarına teşekkür ettiler.

Çocuklar için eğlenceyle dolu geçen günün son etkinliğinde; Ses Sanatçısı Adem Gümüşkaya sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Düzenlenen konserde vatandaşlar, Sanatçı Gümüşkaya tarafından seslendirilen parçalara hep birlikte eşlik etti.

Sünnet şöleni ile ilgili konuşan Tutuk, “Yalovamızın neşesi, sevgili çocuklarımız ve aileleri ile bu yıl da geleneksel hale gelen sünnet şölenimizde bir araya geldik. Bu yıl 71 çocuğumuzun mürüvvetini yaşadık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da mutluluğumuz artarak devam eder. Erkekliğe ilk adımı atan çocuklarımızın, inşallah damatlıklarını da görmek nasip olur” dedi.