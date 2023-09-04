Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından, yağışların ardından veya doğal yollarla tıkanan, akabinde kötü kokulara sebep olan mazgal ve rögarlar temizleniyor.

Belediye ekipleri şehir merkezinde bulunan mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizleniyor. Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları yapan Yalova Belediyesi ekipleri, kanallarda biriken atıkları temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında birbirinden farklı alanlarda faaliyet sürdüren ekipler, mazgallarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Yapılan mazgal temizliği çalışmaları ile yağış anında oluşabilecek tıkanıklıklar önleniyor. Yalova Belediyesi ekipleri, mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgalları kaldırıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeleri temizliyor.