Yalova-Bursa kara yoluna inen bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolunda Yalova kent merkezi istikametinde karışlarında ineği gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Yola çıkan inek trafiğin aksamına sebep oldu. Vatandaşlar şaşkın bakışları arasında yolun ortasında ilerleyen büyükbaş hayvan sürücülere zor dakikalar yaşattı. Kara yoluna inen ineği fark eden araç sürücüleri araçlarını yavaşlattı. Bir süre yolda ilerleyen bir taksici aracıyla ineği yol kenarına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yaklaşık 10 dakika trafikte aksaklık yaşandı. İneğin yol kenarına çıkarılmasıyla trafik yeniden normal akışına döndü.