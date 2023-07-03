Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, ’Türkiye Hep Birlikte Uyuşturucuya Hayır Diyor’ Sloganı ile farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik çerçevesinde halkın yoğun olduğu ve açık açık alanlarda, toplu taşım araçlarında polisler tarafından broşür dağıtılıp, vatandaşlar şuurlandırıldı. Toplu taşıma araçlarına binen polis ekipleri daha şuurlu ve sağlıklı toplum için bağımlılıklara karşı dikkat çekti. İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kurum ve Kuruluş Üyesi Personellerinin de destek ve katılımlarıyla günün önemine dikkat çeken sesli görüntülü video mesajlar eşliğinde etkinlik son bulurken, İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların şüpheli durumlarda 112’yi aramalarını belirtti.