Ülkü Ocakları Yalova İl Başkanlığı, Çevre Haftası dolayısıyla il genelinde çeşitli noktalarda mıntıka temizliği etkinlikleri gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları’na bağlı bir grup genç, çevre bilinci ve farkındalığı artırmak amacıyla Araştırma Sahili, Doğu Türkistan Parkı ve Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı’nda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla harekete geçen genç ülkücüler tarafından izmarit, kâğıt, pet şişe ve karton atıklar toplanarak çöpe atıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Mahmut Nedim Suiçmez, bu bölgelerde doğada çözünmeyen plastik atıkların toplandığını belirtti. Temizlik çalışmalarının amacının çevre bilincini yaymak ve çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Suiçmez, gençlerin çevre konusunda aktif rol almasının önemine dikkat çekti.