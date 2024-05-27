Yalova’nın Altınova ilçesinde polis kontrolünde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirilirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Tersaneler Caddesi, Hersek çekek yeri civarında 35 plakalı aracın yapılan kontrollerinde kaçak midye avcılığı yapılmasından şüphelenildi. Polis bölgedeki Z.K, R.K, S.A ve A.G isimli şahısları yakalarken 10 kilogramlık 230 adet çuval içinde toplam 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirdi.

Kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ile şahısların olayda kullandığı 1 tekneye de el konuldu.

Yalova Su Ürünleri Müdürlüğü yetkilileri irtibata giren polis midyeleri koruma altına aldı.