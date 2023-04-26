“Yalova İlinde Sebzecilik Üretimini Geliştirme Projesi” çerçevesinde 146 çiftçiye 200 dekar alanda ekilmek üzere 252 bin adet hıyar ve biber fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım törenine Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Müdürü Suat Parıldar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk ile projeden yararlanan çiftçiler katıldı.

Törende fide alan Kazımiye köyünden kadın çiftçi Necla Memiş, burada yaptığı konuşmada destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Müdür Suat Parıldar, konuşmasında “Büyük kentlerin sebze ihtiyaçlarını düşük lojistik maliyetlerle uygun fiyatlar ile karşılamak amacı ile 2023 yılında üretim yapabileceğimiz tüm alanlarda üretim yaparak ilimizin sebze üretim kapasitesini arttırmaya yönelik projeleri uygulamaya koyduk. Bu istikamette 2023 yılı Şubat ayında uygulanmak üzere ‘Örtüaltında Marul(Kıvırcık) Üretiminin Geliştirilmesi Projesi yüzde 75’i Yalova İl Özel İdaresince; yüzde 25’i çiftçi katkısı olmak üzere 300 bin adet kıvırcık fidesi 23 çiftçimize dağıtımını yaptık. İlimizde fasulye yetiştiriciliği faaliyetinin geliştirilmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanarak atıl durumdaki seraların değerlendirilmesi, çiftçilerin ekonomik kazançlarının artırılarak istihdama katkı sağlanması amacıyla ‘Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi ‘ Şubat 2023 yılında uygulamaya geçirilmiştir. Projenin yüzde 25’i çiftçi katkısı, yüzde 75‘i hibe olmak üzere 250 dekar alanda uygulanmak üzere 80 çiftçimize 249 kg fasulye tohumu dağıtımını yaptık.

‘Örtüaltında Hıyar Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ çerçevesinde 2023 yılında uygulamaya geçirilen bu proje çerçevesinde toplamda 230.000 adet hıyar fidesini çiftçilerimize dağıtacağız. Bu projede yüzde 50’i bakanlığımız bütçesi, yüzde 25’i Yalova İl Özel İdare bütçesi ve yüzde 25 çiftçi katkısı ile uygulamaktayız. Projemizin toplam bütçesi 1.021,553TL olup, bütçenin 448.500 TL’si Bakanlık 224.250 TL’si Yalova İl Özel İdaresi ve 224.250 TL’si Çiftçi Katkısı ile karşılanmıştır. TAKE Projemizin çerçevesinde ayrıca 9 çiftçimiz ile İyi Tarım Uygulamaları gerçekleştireceğiz. Projenin İTU kısmının bütçesi 125 bin TL olup tamamı Bakanlığımız tarafından karşılanmıştır. İTU projesi çerçevesinde çiftçilerimize Sera sineklik tülü, mavi ve sarı yapışkan tuzak, leonardit, koruyucu ekipman(eldiven, maske, gözlük, tulum). ürünlerinin dağıtımları yapılmıştır. Hıyar projemizde fide dağıtımı dört etapta gerçekleştirilecektir. İlk etapta 52.550 adet fideyi 11 Nisan 2023 tarihinde 46. Çiftçimize dağıtımı yapılmıştır. Bugün burada hıyar üretimi artırma projemizin ikinci etabında 21 çiftçimize 92 bin 350 adet fide dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bugün ‘Örtüaltında Biber Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi çerçevesinde 80 çiftçimize 160.000 adet biber fidesinin dağıtımını yapacağız. Projemiz yüzde 75 bakanlık katkısı ,yüzde 25 çiftçi katkısı şeklinde gerçekleştirilmekte olup toplam bütçe 490 bin 440 TL’dir. Bu bütçenin biber fidesi temini için Bakanlık katkısı 257 bin 400 TL ,çiftçi katkısı 85 bin 300 TL ve İyi Tarım Uygulamaları Bütçesi ise 147 bin 240 TL‘dir. Projenin iyi tarım uygulamaları ile ilgili bütçesinin tamamı Bakanlık katkısı ile gerçekleştirilmektedir”

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de yaptığı konuşmada İl Müdürlüğü ile birlikte uzun yıllardır bu tür projeleri yürüttüklerini ifade ederek bu güne kadar çok olumlu neticeler aldıklarını ifade etti. Soygüzel Yalova’nın tarım alanlarının çok küçük olduğunu ve bu toprakları boş bırakmamak için çaba gösterdiklerini de konuşmasına ekledi.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Yalova’nın yüzölçümünün küçük olmasına rağmen tarımsal üretimde çok ciddi markalara sahip olduğunu söyledi. Büyükgümüş, bu markaları geliştirmek, küresel markalarla bir araya getirmek gibi bir sorumlulukları olduğunu dile getirdi. Aronyaya ve kiviye alınan coğrafi işaretin ürünleri ileriye taşıyacak pozitif sonuçlar doğurduğunu anlatan Büyükgümüş, Yalova Kıvırcığını yerli bir ırk olarak tescil ettirmelerinin çok ciddi bir başarı olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından ‘Örtüaltında Hıyar Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ çerçevesinde 125 çiftçiye 92 bin 350 adet Hıyar fidesi, ‘Örtüaltında Biber Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi ‘çerçevesinde de 21 çiftçiye 160 bin adet biber fidesi dağıtılarak çiftçilerle birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı.