Yalova İlinde Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Arttırılması Projesi çerçevesinde çiftçilere 2 bin 500 dekar alanda kullanılmak üzere tohum dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Törene ev sahipliği yapan Müdür Suat Parıldar, 2021 yılında bin 500 dekar olan ayçiçeği ekim alanın 2022’de 2 bin dekara çıktığını belirterek, “Bu yıl da 2 bin 500 dekarlık ayçiçeği ekiliş alanının tohumunu üreticilerle buluşturuyoruz. Yine istatistik olarak da bin 900 dekarlardan 2022 sonu itibariyle 4 bin dekara ayçiçeği ekiliş alanlarımız arttı. Hali hazırda ilimizde ayçiçeğini işleten, gıda sanayinde de içini kullanan bir firmanın da bulunması üretiminin artırılması yönünde bizim desteklerimizi sağlıyor” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yalova’da ekilmemiş tarım arazisi kalana kadar çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise şunları kaydetti:

“Bugün projeler dizimizin çok anlamlı bir etkinliğinde beraberiz. Çok örnek bir modelle son dönemde çalışmalarımızı bu projelere yoğunlaştırdık. Merkezi yönetim bütçesinden elde ettiğimiz kaynaklarla, özel projelerle çiftçilerimizle bu imkanları buluşturuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda seralarla ilgili bir adımı hep birlikte atmıştık. Bugün ayçiçeği üretimiyle ilgili bu çalışmada beraberiz. Malumunuz sizler daha iyi biliyorsunuz, ayçiçeğiyle ilgili dünyada bu dönemde çok büyük gelişmeler yaşandı. Arz ve talep dengesindeki bozukluklar nedeniyle artık stratejik bir ürüne dönüşmüş durumda ayçiçeği. Biz de bu konudaki çalışmalarımızı, dünyada bu gelişmeleri takip ederek yoğunlaştırdık. Üretimin Yalova’da 2 kattan fazla artırılmasını önemli buluyoruz."

Vali Bahattin Atçı ise projelerin hayat geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından çiftçilere tohumları teslim edildi.