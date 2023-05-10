Yalova Belediyesi, Yalova Emniyeti ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Trafik Haftası nedeniyle ortaklaşa etkinlik düzenledi.

Çocukların yoğun olarak katıldığı etkinlikte, güvenli trafik eğitimi verildi. Eğitim sonrası jandarma, polis ve belediyeye ait araç ve gereçler tanıtıldı. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinlikte trafik kuralları öğrencilere detaylı anlatıldı.

Yalova Belediyesi tarafından çocukların trafik ve yaya bilincini daha da pekiştirmeleri adına kurulan pistte, çocuklar eğitim sonunda uygulamalı olarak trafik dersini işlediler. Çocuklardan 2’şer grup oluşturuldu. Hem yaya hem de akülü araçlarla güvenli geçişin nasıl olacağı jandarma ve polisler eşliğinde anlatıldı. Eğitim sonunda çocuklara eğitici ve öğretici çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Hepimizin Ortak Sorumluluğu”

Küçük yaşta trafik eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Yalova Belediyesi ekipleri, “Yalova Belediyesi olarak Volkan Taşgın Trafik Eğitim Pistimiz, her yıl binlerce öğrenciye farkındalık oluşturmak adına eğitiliyor. Trafikte güvenlik hem yaya hem de kullanıcılar için oldukça önemli. Jandarma ve emniyet ekiplerimizle birlikte öğrencilerimize böyle güzel bir alanda eğitim haftasını taçlandırdık. Toplam bin 2 öğrencimiz eğitim aldı” dedi.

Yalova Belediyesi ve paydaşları ile yapılan etkinlikte ilçelerde de öğrenciler geldi. Altınova Hacı Ali Saruhan Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Zeynep Rana Yurduseven ile Mehmet Ali Durcan da mikrofon ve kamera eşliğinde arkadaşlarına trafikte öğrendikleriyle ilgili sorular sordu.