Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin (MAG-DER) arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Yalova’da düzenlenen arama kurtarma eğitimlerine talep artmıştı. Düzenlenen eğitimlere katılan gönüllüler için bu kez arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD Enkaz Eğitim Alanı’nda gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği deprem sonrası yıkılan bir binada enkaz altındaki insanların tespiti yapıldı. Daha sonra ise enkaz altında kalan yaralılara ulaşıldı. Tatbikat gereği yaralılar enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dernek Başkanı Sabri Karaçam, depremlerde görev almaları için hazırladıkları gönüllüleri teorik olarak eğitmek amacıyla tatbikatı düzenlediklerini söyledi. Karaçam, depremin ilk saatlerinde olan arama kurtarma faaliyetlerinin önemine dikkati çekti. Karaçam ayrıca kullandıkları enkaz eğitim alanının kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.