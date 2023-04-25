İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte Yalovalılarla buluştu.YALOVA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran Yalovalılara konuştu.

Yalova’nın 17 Ağustos 1999 depremine kadar turizmle anıldığını hatırlatan Başkan İmamoğlu, kente yeniden eski günlerini kazandıracaklarının altını çizdi.

6 Şubat depremlerinden, 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşımızın etkilendiğini aktaran Başkan İmamoğlu, “Ben oraya gittiğimde, deprem bölgesinde dedim ki, ‘Benim sevgili dostlarım, kıymetli vatandaşlarım, sizler bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz. Siz zannediyor musunuz biz Hatay'ı, Maraş'ı, Antep’i, Adıyaman'ı düştüğü yerde bırakırız. Sizi alacağız, baş tacı yapacağız. Benim yarası olan vatandaşım, sizi ayağa kaldıracağız.’ Çünkü biz, devlet yönetmenin gerektirdiği ahlaka ve vicdana sahibiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde hak, hukuk ve adalet olur; yolsuzluk olmaz, usulsüzlük olmaz, haksızlık olmaz, adaletsizlik olmaz. Bizim olduğumuz yerde; iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur” diye konuştu.

“BİR TANE HIRSIZ BULDUNUZ MU?”

İstanbul’da 4 yıldır görev yaptıklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bizi didik didik ediyorlar. Mercekle bakıyorlar bize. Durduk yerde fırtına koparıyorlar. İki tane önemli husus hatırlatacağım size. Bir tanesi; seçimde ‘çaldılar’ dediler. Hani; bir tane hırsız buldunuz mu? Yok. Yok değil mi? Milletten özür dilediniz mi? (Kalabalıktan ‘Bir hırsız var’ sesleri üzerine) Evet, bir tanesi var, onu biliyoruz. O hırsızı biliyoruz. Onu bulup, evine yollayacağız. Tek bir usulsüzlüğümüzü bulamadıkları yerde, o dönemde seçimi çalmaya kalktılar. Millet, demokrasi tokadı attı. Sonra, ‘terörist’ dediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına. Bu kardeşiniz, 90 bin insanla birlikte çalışıyor. 90 bin çalışanımıza dediler ‘terörist.’ Bizim olduğumuz yerde yolsuzluk, usulsüzlük olmaz. Bakın bizimle uğraşıyorlar. Mansur Başkanımla Ankara'da uğraşıyorlar. Adana'yla, Mersin'le, İzmir'le, Antalya'yla uğraşıyorlar. Uğraşsınlar. Bizim olduğumuz yerde; iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur. İstanbul bunu gördü. Ankara ve diğer şehirlerimiz de bunu gördü.”