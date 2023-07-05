Yalova’da özel bir eğitim merkezinin bodrum katına girerek saklanan kedi itfaiye ekiplerini çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Safa Bey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir özel eğitim merkezinin bodrum katına giren kedi burada bulunan tahta paletlerin altına saklandı. Bodrumdan kediyi çıkarmaya çalışan fakat başarılı olamayan merkezin yetkilileri çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Bölgeye gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kediyi bodrum katındaki paletlerin altından çıkardı. Ekipler daha sonra hayvanı Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslime etti.