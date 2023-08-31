Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından kentte artan motosiklet kazaları nedeniyle ilçe, belde ve köylerde vatandaşlar kask kullanımının önemi hakkında bilgilendiriliyor.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri son olarak merkeze bağlı Kadıköy beldesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ekipler, ne tür kaskların kullanılması gerektiği, kask takılmasının önemi konularında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi. Jandarma Yüzbaşı Barkın Eryılmaz, yaptığı açıklamada, eğitimlerle motosikletle seyir halindeyken kask kullanımının önemini anlattıklarını söyledi. Yalova’da motosiklet kazalarında artış yaşandığına dikkati çeken Eryılmaz, “Hem motosiklet kullanımları artıyor hem yazın gelmesiyle ilimize ve ilçelerimize giriş çıkış artmasından dolayı da bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu da trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Biz de şu an burada vatandaşlarımıza başta motosiklet kazaları olmak üzere, bu kazalara karşı alınacak tedbirleri anlatıyoruz” dedi.

Eryılmaz, trafik kurallarına uymanın hayatları kurtaracağını dile getirerek, “Vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında tarlaya, bağ bahçeye giderken motosikletleri kullanıyorlar. Bu motosikletleri kullanırken de hatalı davranabiliyorlar, kasklarını takmaya biliyorlar. Biz de Yalova İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube olarak il içinde kontrollerimizi ve uygulamalarımızı sık sık yapıyoruz. Aynı zamanda da köy meydanları olsun, kahvehaneler olsun, vatandaşlarımızı toplayarak trafik eğitimleri veriyoruz. Bu vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına yaptığımız faaliyetlerdir” ifadesini kullandı.

Eryılmaz, trafik kazalarını aza indirmek için çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.