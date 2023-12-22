Yalova’nın Termal ilçesinde ormanlık bölgede mantar toplarken kaybolan 3 kişi AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Termal ilçesi Gökçe Barajı’nda yakınlarındaki ormanlık bölgede mantar toplamaya çıkan 2’si kadın 3 kişi ormanlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan şahısları kurtarmak için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan şahısları kısa sürede bulan ekipler, vatandaşları bulundukları bölgeden çıkardı.