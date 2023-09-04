Yalova’da tüm Türkiye’de olduğu gibi okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri uyum eğitimleri çerçevesinde okula başladı. Tüm kademelerde ders zili ise 11 Eylül’de çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2023- 2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9’uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün itibariyle başladı. Yalova’da ilk ders zilinin çaldığı Atatürk İlkokulu’nda öğrenciler ve velilerin heyecanı gözlerinden okundu. Kura sonucu sınıfların belirlendiği okulda öğrenciler öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanıştı.

Öğrenciler ilk kez derse girerken veliler de okulun rehber öğretmenleri tarafından konferans salonunda bilgilendirildi. Velilere, minik öğrencilerin uyumu konusunda yapılacaklar anlatıldı.