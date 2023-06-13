Yalova Belediyesi tarafından Gezi Yolu Sokak’ta yeni yapılan oturma gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Yalova Belediyesi tarafından yapılan çiçeklendirme çalışmalarına yapılan saldırının ardından şimdi de oturma bankları ve saksılara saldırıda bulunuldu. Gezi Yolu Sokak’ta yer alan oturma gruplarına yapılan saldırıya mahalleli ve yoldan geçen vatandaşlarda tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Buradaki her şey kamu malıdır. Bizlerin vergileri ile yine bizlere hizmet amacıyla yapılan şeylerdir. Bunlara saldırı büyük saygısızlık, kamu hakkı tanımamazlık kısacası vandallıktır. Bunu yapanların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Umarız tespit edilir ve kamu malına zarar vermekten yargı önüne çıkartılırlar. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması lazım. Bu tip bir durumla karşılaştıklarında durumu polise ve zabıtaya bildirerek bu şahısların yakalanmasına yardımcı olmalılar” dedi.

Yalova Belediyesi ekipleri ise zarara uğrayan oturma gruplarının tamiri için çalışma başlatarak oturma bankı ve saksıları yenisi ile değiştirdi.