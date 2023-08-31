Yalova’nın Armutlu ilçesi Mecidiye köyündeki bir ahırda çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde Şükriye Çokyaşar’a ait ahırda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı. Yangına bölgeye sevk edilen Yalova Orman İşletme Müdürlüğü arasözlerinin yanı sıra Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler ardından da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın soncu ahırda bulunan 6 küçükbaş hayvan telef olurken yapıda da maddi hasar meydana geldi.