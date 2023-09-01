Yalova Barosu tarafından 2023-2024 adlı yılının başlangıcı nedeniyle bir program düzenlendi.

Baronun “Adli Yıl Açılış Kokteyli” Yürüyen Köşk’te gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş, “Yalova’nın ilk kadın baro başkanı olarak bugün, bu kürsüden sizlere hitap edebilme şerefine nail olduysam, şehrimizi kıymetli bir kadın valimiz yönetiyor ve değerli başsavcımız da bir kadınsa bunu cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

Turnacı, Yalova Barosuna 40’ı stajyer olmak üzere 490 avukatın kayıtlı olduğunu belirterek “Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ve savunma hakkına avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerekmektedir. Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adalet mülkün temeli, adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir. Biz avukata karşı şiddetin normalleştirilmesine, avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesine, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına karşı tepkili ve endişeliyiz. Mesleki kalitenin arttırılması için kontrolsüz şekilde artan hukuk fakültelerinin önüne geçilmesini ve üniversite sınavında kota uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

Programa Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm katıldı.