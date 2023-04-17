Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova’nın Termal ilçesindeki kaplıcalara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle özellikle tercih edilen Termal ilçesindeki turizm tesislerinde Ramazan Bayramı’nda doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren aktif olarak kullanılan Yalova Termal kaplıcalarının Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin kalıntılarını taşıdığını söyledi. 3 bin 600 hektar alan içinde olan tesisin hem konaklamalı hem de günü birlik ziyaretçilerin kullanımına açık olduğunu söyleyen Gürbüzoğlu, “İşletmemiz şu anda hem şifalı sularımız orman alanı içinde aynı zamanda tarihi birçok yapı ve kalıntıya ev sahipliği yapmaktadır. 1911 yılında Roma’da düzenlenen şifalı sular kaplıca yarışmasında 1.’lik ödülü, altın madalyası vardır” dedi.

Bayramda 300 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Ara tatil ve Ramazan’ın arka arkaya gelmesinin tatilciler açısından bir avantaj olduğuna değinen Gürbüzoğlu şöyle konuştu:

“Şu anda yüzde 70 oranında rezervasyon yoğunluğumuz var ama bayrama yüzde 100 doluluk ile girmeyi hedefliyoruz. Geçen sene aynı bayram döneminde 300 bine yakın günübirlik misafirlerimizi ağırlamıştık. Bu sene 300 binden daha fazla turist bekliyoruz. Burada doğal şifalı suların yanı sıra orman alanı içinde misafirlerimizi bedenen ve zihnen güzel bir dinlenme, tatil bekliyor.”