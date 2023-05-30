Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “2023 Yılı Örtüaltında Biber Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi” çerçevesinde proje uygulayıcısı sebze üreticilerine yönelik Türkiye’nin en büyük sebze üretiminin yapıldığı ve örnek İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinin yürütüldüğü Antalya ilinin Kumluca ilçesine Teknik Gezi düzenledi.

İl Müdürlüğü tarafından çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla uygulanan “2023 Yılı Örtüaltında Biber Üretimini Artırma ve İyi Tarım Uygulamaları Projesi” çerçevesinde Yalova’da İyi Tarım Uygulamalarına ilgi duyan ve uygulamak isteyen proje uygulayıcısı sebze üreticilerine yönelik düzenlenen teknik geziye çiftçilerin yanı sıra İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Necdet Tuncer ile Şube Müdürlüğünden Ziraat Mühendisleri Gülden Sönmez ve Ersin Koçhan katıldı.

Teknik geziye katılanlar Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisleri Emel Yücebaş, Ayşe Dirican ve Ertuğrul Kaya refakatinde ilk olarak Kumluca’daki ihracata yönelik üretim yapan sebze işleme ve paketleme tesisini gezdi. Ardından İyi Tarım yapılan örtüaltında sebze üretim alanlarını gezen ekip sera yetkililerinden üretimle ilgili bilgiler aldı.

Ekip aynı zamanda İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde Biyolojik Mücadele ile zararlı mücadelesi yapan örtüaltı alanlarında biyolojik mücadele ürünü olan predatör böcek (avcı böcek) üreten firma yetkililerinden de bilgi aldı.

Sebze üretim seralarının ziyaretinin ardından yıllık 128 milyon fide üreten Türkiye’nin en büyük sebze fidesi üretim işletmesini ziyaret eden ekip burada da işletme yetkililerinden bilgiler aldılar. İşletme ziyaretlerinin ardından da Kumluca İlçe Müdürlüğüne geçen Yalova ekibi İlçe Müdürü İsa Akşit’ i ziyaret etti. İlçe Müdürü Akşit Yalova ekibine Kumluca ilçesinin tarımsal yapısı, sebze üretiminde karşılaşılan sorunlar ve Biyolojik Mücadele yöntemleriyle ilgili bilgiler aktardı. Akşit; Kumluca ilçesinde biber üretimi yapılan seralarda zararlıların popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altına düşürmek amacıyla, zararlı mücadelesi için yüzde 90 oranında predatör (avcı) böceklerin yaygın olarak kullandığını ifade etti.

Teknik gezinin ardından Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri Yalova ekibine Kumluca ilçesinde uygulanan Entegre mücadele çalışmaları çerçevesinde Biyolojik Mücadele Uygulamaları ile ilgili sunum eşliğinde detaylı bilgiler aktarıldı.

Teknik geziden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkürlerini ifade ederek Kumluca’da gördükleri uygulamaları kendi seralarında da uygulayacaklarını belirttiler.

İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci de yaptığı açıklamada teknik gezinin hem kendileri, hem de çiftçiler için oldukça faydalı geçtiğini belirterek, “Gezimizde çiftçilerimiz sebze üretiminde biyolojik mücadele uygulamalarını yerinde görerek bu konuda bilgilerini artırdılar. İl Müdürlüğü olarak önümüzdeki dönemde İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde, Biyolojik Mücadelenin yer aldığı projeler uygulayarak çiftçilerimize bu konuda da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.