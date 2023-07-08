Yalova Belediyesi tarafından Yalova’nın il oluşunun 28. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sinan Akçıl konseri büyük ilgi gördü.

Yalova’nın il oluşunun 28. yılına denk gelen 7.7.2023 tarihinde gerçekleşen konser Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Konserde Sinan Akçıl sevilen şarkılarını bu kez Yalovalılar için seslendirdi. Sanatçının hayranları şarkılara eşlik ederken unutamayacakları bir gece yaşadı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, geceye katıldığı için sanatçıya teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. Tutuk, yaptığı konuşmada, “Bu özel günümüze renk katan Sinan Akçıl’a Yalovalı hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapmıştık ve bunu Sinan Akçıl konseriyle devam ettirdik. Konserlerimize daha yeni başlıyoruz sözünü buradan sizlere duyurmak isterim. Yalova’nın kurtuluş şenlikleri başta olmak üzere yaz boyunca hemşerilerimiz Yalova Belediyesi’nin düzenleyeceği konserlerle unutulmaz bir yaz sezonu geçirecek” dedi.

Konseri AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü’nün yanı sıra belediye başkan yardımcıları da takip etti.