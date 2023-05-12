Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’den, Süper Amatör Lige düşen Yalovaspor ile Yalova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yalova Belediyespor güçlerini birleşti.

Yalova Belediyesi Meclis Salonunda Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Kaya ve Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez’in yer aldığı basın toplantısıyla alınan karar kamuoyu ile paylaşıldı. Alınan karar neticesiyle Yalovaspor, Yalova Belediyesi bünyesinde bulunan Yalova Belediyespor’un destekleriyle yoluna devam edecek.

“Takımımız Yalovaspor adıyla yoluna devam edecek”

Yalovaspor’un adıyla ve kendi renkleriyle devam edeceğini belirten Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk,“Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez’in mücadelesine şahidim. Yalovaspor’un daha iyi yerlere gelmesi için tüm tecrübesiyle mücadele etti ve mücadele etmeye de devam ediyor. Takımımızın daha iyi yerlerde olması için Yalova Belediyesi’nin biraz daha destek vermesi lazım. Yalova Belediyesinin daha fazla destek vermesi için yasal prosedürlerini yerine getirmemiz gerekiyordu. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir karara vardık. Yalova Belediyesi olarak biz sadece yüklenici olacağız. Yalovaspor’un adı aynı kalacak. Renkleriyle, adıyla şehrimizin Milli Takımı olarak yoluna devam edecek. Hakan başkanımızla, bu takıma gönül vermiş eski başkanlarımızın, yöneticilerimizin destekleriyle ve özellikle gençlerimizle Yalovaspor’u hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Yalovaspor’u hak ettiği yere getireceğiz

Resmi prosedürleri en kısa zamanda tamamlayarak birlikteliğin önünü açacağız diyen Başkan Tutuk, “Yalovaspor’u hak ettiği yere getireceğiz. Bizler bu kararı aldık ve bu zamandan sonra Yalova Belediyespor ve Yalovaspor yönetimi bir araya gelerek resmi prosedürlerini yerine getirecekler. Bunun akabinde takımımızın her sezon bir üst lige çıkması için çalışacaklar. Bu süre içinde en büyük desteği taraftarımız, geçmişte yönetimde olanlar, eski başkanlarımız, takımımızın formasını terletmiş olanlarla Yalova halkının desteğiyle Yalovaspor’u sırtlamış olacağız. Biz burada almış olduğumuz kararla bu birlikteliğin önünü açacağız Allah’ın izniyle” dedi.

“Güçlerimizi birleştiriyoruz”

Yalovaspor’u kademe kademe profesyonel lige çıkaracaklarını belirten Başkan Tutuk, “Yalova Belediyesi ve Yalovaspor ilimizin bir değeridir. Biz sadece güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu iki kurumumuzda siyaset üstü bir kurumdur. Yalova Belediyespor’un seçilmiş bir yönetimi var. Biz Yalovaspor’u, Yalova Belediyespor’a aldığımız için şuanda herhangi bir yönetim oluşturmayacağız. Önümüzde ki süreçte Yalova Belediyespor Yönetimini Yalovaspor’a gönül vermiş kişilerle güçlendireceğiz. Ama inanın yönetimler o kadar önemli değil, illa yönetimde de olmaya gerek yok. Biz Yalovaspor’u hep birlikte yöneteceğiz. Bunun ardından başarı geleceğine inanıyoruz. Bal Ligi bizim için bir basamak olacak ve Yalovaspor’u kademe kademe profesyonel lige çıkaracağız. Biz olduğumuz sürece Yalovaspor çok iyi yerlere gelecek. Bizlerden sonrada göreve talip olanlar bu görevi alıp takımımızı daha iyi yerlere getirecek” dedi.

“En büyük desteği Mustafa Tutuk döneminde gördük”

Yalova Belediyesi’nin Yalovaspor’a büyük katkısının olacağını belirten Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez ise şöyle konuştu:

“Ben 3 dönem kulüp başkanlığı yapmış ve önceki iki belediye başkanı ile de çalışma fırsatı bulmuştum. O zamandan bu zamana ne geçti derseniz. Biz göremediğimiz desteği Yalovaspor olarak Mustafa Tutuk Başkanımızdan gördük. Diğer başkanlarımızın oysa Yalovaspor’da mazileri vardı. Daha çok katkı ve emeklerini görmek isterdik. Ama o günkü konjektör öyleydi ve öyle gelişti. Bugüne dönersek ben Mustafa Başkana bir şey istemeye gittiğimde ‘Başkanım sürekli size geliyoruz. Bari kulübe el atında biz sizin arkanızdan gelelim’ dedim. Sağolsun başkanımız bu sesimizi duydu ve Yalovaspor’a el attı sahip çıktı. Bizler Yalovaspor’u ayakta tutmak için, bu renklerin var olması için elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki daha güzel işler yapalım ama olmadı. Başkanımızın yanında olmaya, Yalovapsor’a destek vermeye devam edeceğiz. Yalovaspor Kulübü ile yollarımızı ayırmıyoruz ve Yalova Belediyespor ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizim bu teklifimizi değerlendiren Mustafa Tutuk Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yalovaspor’un kişilerin elinde değil, kurumların elinde olması Yalovaspor’a daha büyük katkı sağlayacaktır. Yalova Belediyesi kurumunun varlığını hissetmek Yalovaspor kimliğine kimlik kazandıracaktır. Bugün almış olduğumuz akidi en kısa zamanda prosedürleri yerine getirerek tamamlayacağız. Resmiyette yerini bulduğu zaman eminim ki çok güzel çalışmalar olacak.”