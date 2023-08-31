Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yamaca çarparak yan yattı. Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir eden M.A.A. (33) yönetimindeki 42 KB 605 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yamaca çarpıp yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan yolcular M.E.A. (31), E.A. (15), A.Ç. (41) ve T.A. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.