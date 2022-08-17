Deydinler mahallesinde meydana olay bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen çocuk yaralandı.

Olay Deydinler mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu aile, ikamet ettikleri evin bahçesinde su ısıtmak için ateş yaktılar. O sırada bahçede koşarak oyun oynayan Sene M.(7), dengesini kaybederek yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Acılar içinde kalan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk daha sonra yanık ünitesine alındı.