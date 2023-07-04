Bilecik’in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyünde bulunan ve geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen yangından dolayı kullanılamaz hale gelen caminin yıkım işlerinin tamamlanması ardından yeniden yapılabilmesi için hayırseverlerden destek bekleniyor.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Düzmeşe köyünde bulunan cami, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında cami kullanılamaz hale gelmişti. Köy muhtarlığı ve vatandaşların yardımı ile yıkılan caminin, yeniden yapılabilmesi için kurulan dernek yardım bekliyor. Vatandaşların, geçici olarak köy kahvesinin üzerinde bulunan düğün salonunda hazırlanan mescitte namaz ibadetlerini yerine getirdiğini açıklayan Köy Muhtarı Şevki Uysal, yeni cami inşaatının tamamlanması için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. 10 milyon TL maliyeti bulunan 210 metrekarelik iki katlı köy camiinde yaklaşık 250 kişinin ibadet edebileceğini belirten Muhtar Uysal, "Caminin 1. katında kadın ve erkeklerimiz için Kur’an-ı Kerim kursu olacak, 2. katında ise cami olacak. Hazırladığımız proje sonrası kendi imkânlarımız ve hayırsever vatandaşların yardımı ile temelini attık, elimizde avucumuzda ne varsa bitirdik. Sesimizi duyurabildiğimiz yurt dışından veya yurt içinden hayırsever vatandaşlarımızdan gelecek olan maddi yardımlarla birlikte köy cami inşaatını bitirmek istiyoruz" dedi.

Köy camisinin yapımı amacıyla kurulan Düzmeşe Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin bütçesinde para toplanır toplanmaz inşaata başlayacaklarını dile getiren Muhtar Uysal; “Gelecek olan yardımlarla cami yapımına devam edeceğiz. Yardımlar gelmeye devam ederse kısa bir zamanda cami inşaatımızı bitirmek istiyoruz. Caminin içerisindeki ahşap doğramalarından sıvasına, çerçevesine, halısına kadar ihtiyaçlarımız var. Halkımız da bir an önce camiye kavuşmak istiyor. Bu nedenle yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Hayırseverlerin camimize sahip çıkmasını diliyoruz” dedi.