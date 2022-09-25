Baykoca mahallesi TOKİ C3 21. Blokta ikamet eden genç, binanın 6. Katındaki yangın merdiveninin penceresinden düştü. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Baykoca mahallesinde bulunan TOKİ'de ikamet eden Gökhan K. (29) binanın yangın merdivenine çıktı. Binanın 6. Katındaki yangın merdivenin penceresine çıkan genç bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.