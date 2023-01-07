07.01.2023

TARİHİ ÇARŞIDAKİ YANGINA ANINDA MÜDAHALE

İnegöl'de öğlen saatlerinde çarşı merkezinde yaşanan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak üzerinde tarihi binaların bulunduğu alanda faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin büyümesiyle çevredeki dükkânların çatılarına yayılan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çok sayıdaki itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİ İLE TAHLİYE YAPILIYOR

Tarihi bölgede çıkan yangın sonrası üç dükkânda hasar meydana gelirken iş yerlerindeki malzemelerin tahliyesi çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımları, İnegöl Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapıldı.

ALLAH BETERİNDEN ESİRGESİN

Yangın bölgesinde inceleme yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, can kaybının yaşanmadığını söyleyerek, "Çarşı merkezimizde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok. İtfaiye ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Esnaflarımıza da geçmiş olsun. Allah beterinden esirgesin inşallah" ifadelerine yer verdi.