16 Ağustos 2024'te İzmir'de, Yamanlar Dağı'nda başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamamış durumda. Yangın, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı ve Karşıyaka ilçesinde yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında bazı köyler ve evleri tahliye etmek zorunda kaldı.

Yangın, şehir merkezine doğru yoğun bir duman tabakası yaydı ve bu durum, şehir genelinde ciddi endişelere yol açtı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının rüzgar nedeniyle daha da büyüdüğünü ve hava koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Yangınla mücadele çalışmaları, hava ve kara ekipleri tarafından aralıksız olarak sürdürülüyor.

Ayrıca, İzmir'in diğer bölgelerinde de (Selçuk, Çeşme, Menderes gibi) yangınlar meydana geldi ve bu bölgelerde de geniş çaplı tahliyeler gerçekleştirildi. İzmir ve çevresinde beş farklı bölgede çıkan yangınlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, oteller ve hayvan barınakları tahliye edildi.

Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye emirlerine uymaya çağırıyor.