Bilecik’te bir pasajın merdiven boşluğunda meydana gelen yangın maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangında kedisini kurtarmak için zamanla yarıştı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir aparmanın giriş katındaki pasajın merdiven boşluğunda sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandaki vatandaşların uğraşı sonucu kontrol altına alınan yangında ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz arıza ekipleri geldi. Bu esnada apartmanda oturan bir kişi yangını duyunca koşa koşa evdeki kedisini almak için geldi. Büyük bir telaşla eve çıkan şahıs kedisinin taşıma çantasına koyarak dışarı çıkardı.

Yangının sebebi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakılabileceği ihtimali üzerinde durulurken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA