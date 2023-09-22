Bursa’da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı bekçiler böyle kurtardı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik aksamından çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan Remzi Çahan (76), kapıyı açamayınca yardım istemeye başladı. Bölgede devriye atan bekçiler yaşlı adamın sesini duydu. Bekçiler evin kapısını açamayınca camı kırarak yaşlı adamı kurtardı.

Evi yangında kullanılamaz hale gelen Remzi Çahan, "Gece saat 02 sıralarında ses duyarak uykumdan uyandım. Kalkıp salona gittiğimde yangının başladığını gördüm. O anki şok ile ’yardım edin’ diye bağırmaya başladım. O sırada sesimi duyan bekçiler gelip kapıyı kırdı. Beni yangından kurtardı" ifadelerini kullandı.

Polis, yangınlar ilgili soruşturma başlattı.