Hamidiye mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında tüpün patlama anı kameraya yansırken, İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına bitişikteki binada oturan vatandaş, elinde hortumla su tutarak destek verdi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Doğan sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.