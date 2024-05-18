Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir din görevlisi, alev alan hafif ticari araçtan son anda kurtuldu. Araç tamamen yanarak kül oldu.

Yangın Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Mürsel Mahallesi'nde bulunan Camii İmam Hatibi İbrahim Tanberk, trafik kazası geçiren bir komşusunu hastaneye götürürken aracı aniden alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.



Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özer mesai arkadaşına geçmiş olsun dileğinde bulundu.