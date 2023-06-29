ChatGPT ile birlikte hemen her alanda sektör profesyonelleri tarafından kullanılan ve yeni bir heyecan dalgası yaratan yapay zeka araçları, e-ticaret sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - SEO kurallarına uygun ürün açıklaması yazmaktan etkileyici fotoğraf tasarımına kadar e-ticaretin her aşamasında etkili olmaya başlayan yapay zeka araçları, sektörün yeni gözdesi durumunda. Yapay zekanın tıpkı zamanında internetin yarattığı gibi yeni bir küresel büyüme dalgasına yol açacağını ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Bu dalganın en çok etkileyeceği gemilerden biri de e-ticaret. Sektördeki büyüme hızı çarpan etkisiyle artacak. Şimdiden birkaç yapay zeka entegrasyonuyla, altyapı hizmeti verdiğimiz e-ticaret sitelerinde birkaç haftada geri dönüşüm oranında yüzde 20 civarı büyüme olduğunu görüyoruz” dedi. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının e-ticarette fırsat eşitliği yaratacağına ve hatta e-ticareti demokratize edeceğine de değinen Çiğdemli, “Yapay zeka araçlarıyla ürün açıklamalarını SEO uyumlu yazdırmak, ürünün amatörce çekilmiş bir fotoğrafını profesyonel bir moda çekimi içine yerleştirmek, doğru pazarlama stratejisi uygulamak, reklam metinleri yazmak ve hatta kod yazdırmak bile mümkün. Bu da bu alanlarda eğitim, bilgi ve profesyonel ekiplere ulaşma imkanı olmayan satıcılara, özellikle yerel satıcılara ciddi bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.

Doğal dil işleme yeteneği bakımından ChatGPT ve genel olarak yapay zekanın kültürler, diller ve sınırlar arasındaki bariyerleri kaldırarak e-ihracatı da çarpan etkisiyle büyüteceğini vurgulayan Çiğdemli şunları paylaştı: “Doğal dil anlama yeteneği yapay zeka sayesinde tüm dünya insanlarının iletişimini kolaylaştıracak. Ayrıca müşterilere daha kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmak da mümkün hale geldi. Örneğin biz Ticimax olarak ChatGPT’yi altyapımıza entegre ettik. Bu entegrasyon sayesinde altyapısını sağladığımız e-ticaret siteleri, web sitelerini kişiye özel hale getirebiliyor. Müşterinin tercihleri ve ilgi alanlarına göre kategori ve ürün sıralamaları değişiyor. Aynı siteye giren farklı müşteriler farklı bir arayüzle karşılaşıyor. Bu da müşteri deneyimini zenginleştirerek satın alma davranışını olumlu yönde etkiliyor. Bu entegrasyonu kullanan e-ticaret şirketlerinin birkaç haftada yüzde 20 oranında daha fazla geri dönüş aldıklarına şahit olduk.”