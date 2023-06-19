Türk girişimciler tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka robotu ‘Turcoai’ piyasaya çıktı. Milyarlarca dolarlık yapay zeka sektöründeki ilk Türk projelerinden biri olma özelliği taşıyan Turcoai, iş dünyasından, eğitime, sağlık sektöründen, hukuk birimlerine, eğlence sektöründen ev hanımlarına kadar birçok alanda hizmet verecek.

Tamamen Türk girişimciler tarafından geliştirilen yapay zeka robotu ‘Turcoai’ piyasaya sunuldu. Turcoai; Türk toplum yapısının duygusal algoritmalarını anlama yeteneği, Türkçe dil kullanımı ve yazılı ve görsel içerik ile deneyim sunma açısından önem taşıyor. Yapılan açıklamaya göre yapay zeka robotu, günlük yaşamda insanların hayatını teknoloji desteğiyle kolaylaştıran bir yapay zeka robotu. Projenin temeli 2022 yılında ABD’de atıldı ve bugüne kadar geliştirilerek son halini aldı. Başta şirketler ve işletmeler olmak üzere birçok alanda yardımcı asistan görevinde bulunan yapay zeka robotu; eğitim, sağlık, hukuk, eğlence, finans gibi birçok alanda hem şirketler hem de tüketicilere büyük kolaylıklar sağlıyor.

“Türkiye’yi yapay zekada üs haline getireceğiz”

Turcoai.com Kurucusu Muhammed Yıldız proje ile ilgili “2023 yılında İstanbul’da kurulan TurcoAI, aslında Amerika, Boston’da Türk girişimciler tarafından hayata geçirildi. Bu deneyimli ekip, dünya çapında tanınmış ve popüler yapay zeka modeli olan GPT-4’ün getirdiği esinlenmeyle TurcoAI’ın altyapısını oluşturdu. Bizler, yapay zeka teknolojisini insanların günlük hayatlarına nasıl entegre edebileceğimizi düşündük ve en sonunda günlük yaşamın bazı zorluklarına odaklandık. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak, günlük isteklerini ve gereksinimlerini hızlı ve etkili bir şekilde karşılamak amacıyla bu platformu oluşturduk. Turcoai’nin misyonu, yapay zeka teknolojisini insanlık için genel bir halk hizmeti haline getirmekti. Bu model, geniş çaplı kişiselleştirme ve özelleştirme yetenekleri sayesinde, milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırmayı başarabilir. Türkiye’de yapay zeka teknolojisinin lideri olmayı hedefleyen yapay zeka, 40 dan fazla dilde içerik oluşturan ve tüketen milyonlarca kişiye hizmet etmeyi amaçlıyor. Uzun vadede ise, Türkiye ve çevresindeki bölgelerde yapay zeka teknolojisi alanında bir merkez haline getirmeyi ve bu alanda öncülük etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bir ülkenin teknolojik gelişimini ve kalkınmasını sağlamak için eğitim, yatırım, araştırma ve geliştirme, bilinçlendirme ve teknolojiye erişim gibi faktörlerin hayati önem taşıdığını ifade eden Yıldız, “Bunun yanında uygun kanun ve politikalar, altyapı yatırımları, yerel ve uluslararası işbirlikleri de teknoloji gelişiminin hızlandırılması için gereklidir. Ayrıca bireysel düzeyde teknolojiye olan merak ve ilginin artırılması, teknoloji ve bilim alanında sürekli öğrenme ve yenilikçi düşünme yeteneklerine sahip olunması gerekmektedir ” ifadelerini kullandı.