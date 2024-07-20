Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Altınşehir'de dernek merkezinin açılışı yoğun ilgiyle gercekleşti.BURSA (İGFA) - YAPİDER dernek merkezi Bursa Altınşehir'de bugün açıldı.

Açılışa Bursa'da siyasetin önde gelen isimlerinde yoğun düzeyde katılım oldu.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç Ak Parti Bursa Milletvekili Musatafa Yavuz Bursa BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra iş insanları katıldı.

Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile mevcut başkan Mustafa Bozbey'de açılışta seçimlerden sonra ilk defa aynı ortamda bir araya gelmiş oldular.