AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili aday adayı Semih Gülerer İsrail Devleti’nin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının son bulması gerektiğini, hiçbir saldırının Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu gerçeğini değiştiremeyeceğini söyledi.

İsrail güvenlik güçleri, dün akşam Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Yapılan bu saldırılar sonrası AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili aday adayı Semih Gülerer yapılan saldırıları kınadı.

SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Gülerer yaptığı açıklamada “Bizler için kutsal olan Mescid-i Aksa’ya, İsrail’in silahlı saldırıda bulunmasını lanetliyorum. İsrail hükümeti, Müslümanlar için kıymetli olan 11 ayın sultanı ramazan ayında bu saldırılarda bulunması kabul edilemez, bu saldırılar derhal son bulmalıdır.”

GERÇEĞİ DEĞİŞTİREMEZ

“Bu saldırılar, Mescid-i Aksa’nın statüsünü yada Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu gerçeğini değiştiremez.”