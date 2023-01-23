Yaprak Savaş Beslenme ve Diyet Kliniği düzenlenen törenle hizmet açıldı.

Hamidiye Mahallesi Küçük Sümbül Sokak numara 9’da Saat Kulesi karşısında düzenlenen açılış törenine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın, Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Diyetisyen Yaprak Savaş, “Değerli ailem ve sevgili davetlilerim öncelikle açılışımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Beslenme ve diyet kliniğimin açılışı için bugün burada toplandık. Bu süreçte en büyük destekçim olan aileme, cesur olmayı öğreten beni her zaman güvende hissettiren arkamda dağ gibi duran babam Hacı Emin Savaş’a, bana güçlü durmayı öğreten sabrı ve iyiliği aşılayan annem Bediha Savaş’a, her zorlukta birlikte sımsıkı olduğumuz, beni hiç yalnız hissettirmeyen kardeşlerim Ayşegül Aleyna ve Enes Emin Savaş’a ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ve sizi çok seviyorum. Biraz kendimden bahsedeyim; ben Diyetisyen Yaprak Savaş. Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünü bitirip birçok seminer ve stajlarla daima kendimi geliştirme çabasında olarak dolu dolu 4 yılın sonunda bugün kendi kliniğimde sizlere hizmet vermeye hazırlanıyorum” dedi.

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Yaprak Savaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Diyetisyenlik son zamanlarda adının daha çok duyulduğu bir meslek olmakla birlikte aslında bilmediğimiz çok daha fazla sorunu tedavi eden bir sağlık dalı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı 2022 verilerine göre Türkiye Avrupa’da obezitede ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Obezite bir sağlık sorunu olmaktan çıkıp artık hastalık olarak tanımlanmaya başladı ve Avrupa’da obezite salgını olarak hızla büyüyor. Diyetisyenlerin tek işi aslında kilo verdirmek değildir. Kilo birçok hastalığın ana nedenidir. Obeziteyle birlikte diyabet, hipertansiyon, kolesterol hatta kansere kadar bir çok hastalık, yetersiz ve dengesiz beslenmeyle ilişkili. Anne karnındaki bir bebeğin yetişkinlik zamanındaki sağlık sorunları bile annenin hamileliğindeki beslenmesi ile bağlantılı. Beslenme hayatımızı bu kadar etkiliyorken, artık sağlıklı beslenmeyi öğrenmek bir zorunluluk haline geldi. Ben de kliniğimde meslek etiğine bağlı kalarak, insanların sağlık durumunu ve yaşam standartlarını daha iyi seviyeye getirmek için çabalayıp hem bireysel hem de toplumsal olarak daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyorum. Bilinen diyet ve diyetisyen algısı yerine, asıl diyet ve diyetisyen algısını öğretmeye çalışacağım. Mucizevi besinlerle çıkış yolu aramak yerine, birkaç ufak adımla hayat kalitenizin nasıl arttığını göstereceğim. İnsanların hayatlarına dokunup hayır dualarını aldığımda benden mutlusu olmayacaktır. Allah utandırmasın. Geldiğiniz ve destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Duanın ardından kurdele kesimiyle Yaprak Savaş Beslenme ve Diyet Kliniği hizmete açıldı.