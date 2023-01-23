Hamidiye mahallesi park caddesi üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Hamidiye mahallesi park caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü Selçuk E. Yönetimindeki 16 KFA 66 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip ara sokağa manevra yapan Ertan G. Yönetimindeki 16 PG 286 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.