

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili aday adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Semih Gülerer, teşkilat ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığını açıklayan Semih Gülerer teşkilat ziyaretlerine devam ediyor.

Yenişehir, Harmancık ve Keles AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret eden Gülerer, seçim süreci ve teşkilatlardaki son durumlar hakkında istişarelerde bulundu.

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Gülerer “Zor bir sürecin içindeyiz. Yüzyılın afeti sonrası 11 ilimizde yıkımlar gerçekleşti. Depremin ilk saatlerinden itibaren devletimizin tüm kurumları sahada. Büyük bir yara ve bu yarayı saracak bilgi ve birikimlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birlikte vatandaşlarımızın ilk etapta barınma ihtiyaçları gideriliyor. Kalıcı konutlar ile alakalı çalışmalar ivedilikle başladı. 1 sene sonra vatandaşlarımız fay hattından uzak güvenilir binalar içinde hayatlarını kurmaya başlayacak. Bunların hepsi 20 yıllık tecrübe ile gerçekleşecek” dedi

BİR GÖREVE TALİP OLDUK

Aday adaylığı sürecine değinen Gülerer “Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak için, Bu kutlu dava için çalışmış ve her zaman çalışacak bir nefer olarak Bursa 2. Bölgeden Milletvekili aday adayı başvurusunda bulundum. Bu bayrak yarışında üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile bir göreve talip olduk.” Dedi.

TEŞKİLATLARA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Seçimin önemine değinen Gülerer “Bu seçim tüm seçimlerden daha önemli. Türkiye’nin 2. Yüzyılına hazırlanacağız bunun için vizyon gerekli, tecrübe gerekli, bilgi birikim gerekli buda AK Parti kadrolarında var. Öncelikli hedefimiz seçim günü akşamına kadar çalmadığımız kapı sıkmadığımız el bırakmayacağız. Tüm herkesi kucaklayarak projelerimizi anlatacağız. AK Parti’nin gücü teşkilatından gelir bu teşkilatın gücü ile liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara fark ile yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz” dedi.