Bilecik’te yaralı halde bulunan yavru ’kızıl şahin’, tedavi altına alındı.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyünde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve Veteriner Teknikeri Mina Melisa Köse tarafından hemen röntgeni çekilen Şahin’in kanadında çatlak tespit edildi. Yavru şahin, tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yavru şahinin doğaya salınacağı öğrenildi.