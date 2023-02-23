Yardım görevlisinin çantasını alan kadın geri getirdi

İHH Arama Kurtarma Ekibinde görevli vatandaşın kapısının önüne koyduğu kıyafet dolu poşeti alıp giden kadın, aldığı eşyaları geri getirdi.

Olay Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

İHH Arama Kurtarma Ekibinde olan Mevlüt Mikailoğlu, depremzede bölgesine gidecek olan arkadaşı Serkan Oral’a elbiselerini vermek için buluşma noktasına gitti. Çantasını apartman girişine koyup arkadaşını bekleyen Mevlüt Mikailoğlu bir süre sonra çantasının orada olmadığını fark etti. Çantanın akıbeti bir süre sonra bölgedeki güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntülerinde kaldırımdan geçen bir kadının, cep telefonuyla görüştüğü esnada aniden fark ettiği çantayı alıp bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Günler sonra kadın, aldığı eşyaları geri getirerek Mevlüt Mikailoğlu'na teslim etti. Kadının, "Aldığı poşetin içinde ekmek olduğunu düşünmüştüm" dediği öğrenildi.