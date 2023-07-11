Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, kendilerinden yardım isteyen görme engelli Necdet amcayı hastaneye götürdü.

İzmit ilçesinde bulunan Cumhuriyet Bulvarı Alemdar Caddesi üzerinde rutin kontrollerini yapan Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekiplerini gören Necdet isimli bir vatandaş, yardım isteyerek hastaneye gitmek istediğini söyledi. Görme engelli olduğu öğrenilen Necdet amcaya yardım elini uzatan Zabıta ekipleri, vatandaşı gitmek istediği hastaneye kadar güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Engelli vatandaş, kendisine yardım ederek hastaneye götüren Büyükşehir Zabıta ekiplerine teşekkür etti.