İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehirde ikamet eden 682 depremzede aile ve İnegöllü ihtiyaç sahipleri için gıda yardım kolisi kampanyası başlatıldığını duyurdu. Başkan Taban, “Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla düzenlenen kampanyanın hem depremzede ailelere hem de diğer ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında aş olacağını ifade etti.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında paylaşmayı arttırmak, veren el ile alan eli buluşturmak adına örnek bir kampanya başlattı. Bu yıl depremzede ailelerin de misafir edildiği İnegöl’de ramazan ayı için gıda yardım kolisi kampanyası düzenlendi. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek kampanya ile hem deprem bölgelerinden gelip İnegöl’e yerleşen 682 depremzede aile hem de İnegöllü ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacak.

NAKDİ YARDIMLAR İÇİN BİR KOLİ BEDELİ 500 TL

“Bir koli de benden” olsun sloganıyla başlatılan kampanyaya vatandaşlar hem Umuteli hesapları üzerinden nakdi bağışlarla destek verebilecek hem de isteyen vatandaşlar gıda kolisini kendisi oluşturarak Umuteli’ne teslim edebilecek. Nakdi yardımlar TR52 0021 0000 0001 9089 9000 01 Umuteli hesabına, açıklama kısmına “Gıda Kolisi Yardımı” yazılarak yapılacak. Bir koli bedeli ise 500 TL olarak belirlendi.

KOLİ İÇERİĞİ

Koliyi kendi hazırlayıp getirmek isteyen vatandaşlar ise hazırladıkları kolileri teslim noktası olarak belirlenen Atatürk Bulvarı Belediye Ek Hizmet Binası Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne getirebilecek. Koli içeriği ise şu ürünlerden oluşacak: 2 litre ayçiçek yağı, 2 kg un, 1 kg toz şeker, 830 gram domates salçası, 1 kg çay, 1 kg bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg fasulye, 2 kg pirinç, 500 gram zeytin, 5 adet makarna, 1 adet tuz.

682 DEPREMZEDE AİLE İNEGÖL’DE İKAMET EDİYOR

Yardım kampanyasına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ülkemizin Şubat ayında asrın felaketi olarak gösterilen bir deprem yaşadığını hatırlattı. 45 gündür tüm gündemin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak ve deprem bölgesindeki vatandaşların yaşamını idame ettirmeleri olduğunu kaydeden Başkan Taban, “11 ilimizden 13 milyon vatandaşımız bu afetten etkilendi. İlk andan itibaren bizler de deprem bölgelerine koşarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Bugün halen İnegöl Belediyesi olarak ekiplerimizle bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece bizler değil, bir yandan devletimiz tüm imkanlarıyla orada, bir yandan yerel yönetimlerimiz ekipleriyle bölgede yaşamın sürmesi adına çalışıyor. Ancak bir de barınma ihtiyacı için farklı şehirlere gitmek durumunda kalan depremzedelerimiz var. Bu süreçte şehrimize 708 aile, toplamda 3787 kişi gelmişti. 26 aile, 177 kişi daha sonra yeniden memleketlerine geri döndü. Şu an hali hazırda 682 aile, toplam 3610 kişi İnegöl’de ikamet etmeye devam ediyor” dedi.

BAŞKAN TABAN’DAN YARDIM KAMPANYASINA DAVET

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’te bu yıl ihtiyaç sahibi ailelerle birlikte depremzede aileler için de gıda yardımları yapılacağını belirten Başkan Taban, “Bir yandan deprem bölgesi ve depremzede ailelerimize yardım elini uzatırken, bir yandan da kendi şehrimizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin derdine derman olmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte kimseyi ayırmadan, herkesin yarasına merhem olacak yardımları yapmak istiyoruz. Özellikle gıda noktasında tüm ihtiyaç sahiplerine ve depremzede ailelerimize Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yardım elimizi uzatacağız. Bu noktada vatandaşlarımızın da yardım etmek istemeleri durumunda nakdi ve gıda kolisi şeklinde yardımlarını kabul edeceğiz. Paylaşmanın tam vakti diyoruz ve tüm ilçe halkımızı Bir koli de benden olsun sloganıyla gıda kolisi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Şimdiden tüm ilçe halkımızın Ramazan-ı Şerif’ini kutluyorum” şeklinde konuştu.