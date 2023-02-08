İnegöl Belediyesi, toplanan insani yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması için tır, kamyon ve şoförlere ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem, büyük bir yıkıma neden oldu. 10 ilde hissedilen ve tarihin en büyük felaketi olarak ifade edilen depremde, binlerce ev yıkıldı, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yoğun kar yağışının da yaşandığı ve kış şartlarının etkisini arttırdığı günlerde, tüm Türkiye deprem bölgesine yardım ulaştırmak için seferber oldu. İnegöl’de de depremin ardından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

TIR, KAMYON VE ŞOFÖR İHTİYACI VAR

Şehrimizde Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ile Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yardımlar toplanmaya devam ederken, bir yandan da toplanan yardımlar tır ve kamyonlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. İki günde 100’ü aşkın tır ve kamyon ile İnegöl’den yardım malzemesi gönderildi. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, toplanan insani yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştıracak tır, kamyon ve şoförlere ihtiyaç olduğu ifade edildi. Lojistik destek verebilecek tır, kamyon ve şoförlerin 153 Çözüm Merkezine başvurması veya yardımların toplandığı Belediye Spor Salonuna gitmesi istendi.