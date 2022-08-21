Mimar Sinan Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağında özel otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Orta refüje çıkan otomobilde yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi acil serviste görevli sağlıkçılar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Semra A. yönetimindeki 16 SRT 36 plakalı otomobil, Eyüp E. yönetimindeki 06 CHU 818 plakalı hafif ticari araç ile Devlet Hastanesi kavşağında çarptı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil orta refüje çıktı. Kaza da yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.