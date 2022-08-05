Yargı Akademi 2023 YKS Hazırlık için Ülkemizin en fenomen yayın ve ekibi olan Benim hocam ile üniversite adaylarının yanında. Bunun yanında 2021 yılında kurmuş olduğu konsept ile içersinde 7/24 uykusuz kütüphane, kitap kafe, Sahafhane, Test merkezi, Ödev takip merkezi, Özel ders pansiyonuyla akademik öğrenci başarı yaşam merkezi olarak eğitim veren Yargı akademi üniversite yolculuğunda adaylara ayrıcalıklı eğitim imkanı sunuyor. Şehrin en iyi imkanlarını bir araya geldiği kampüste veliler için de ekonomik olarak en iyi fiyat garantisini sunuyor.

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